HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İran sınırında hareketlilik: Savaş sonrası ülkelerine dönüyorlar!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Türkiye’de bulunan İranlı vatandaşlar, Van’ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan ülkelerine dönmeye devam ediyor.

İran sınırında hareketlilik: Savaş sonrası ülkelerine dönüyorlar!

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, Türkiye-İran sınırındaki kapılarda ise hareketlilik yaşanıyor. Van’ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin İran’a açılan önemli sınır kapılarından biri olan Kapıköy Gümrük Kapısı’nda İranlı vatandaşların ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Yetkililer tarafından alınan tedbirler kapsamında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulurken, ticari yük geçişlerinin ise kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.

"ÜLKEMİZE DESTEK OLMAK İÇİN DÖNÜYORUZ"

Türkiye’de bulunan bazı İranlı vatandaşlar ise yaşanan gelişmelerin ardından ülkelerine dönme kararı aldıklarını ifade etti. Kapıköy Gümrük Kapısı’nda bekleyen İranlılar, Türkiye’ye gezmek amacıyla geldiklerini ancak savaşın başlaması nedeniyle dönüş yaptıklarını dile getirdi.

İranlı bir vatandaş, Türkiye’de bir süre daha kalmayı planladıklarını belirterek, "Gezmek için Türkiye’ye gelmiştik. Biraz daha kalacaktık ancak savaş çıktı. Bu yüzden memleketimize dönüyoruz. Türkiye’nin gezilecek çok güzel yerleri var. Sultanahmet’e de gittik. Ama şimdi ülkemize destek olmak ve insanlarımızın yanında olmak için geri dönmek istiyoruz" dedi.

İran sınırında hareketlilik: Savaş sonrası ülkelerine dönüyorlar! 1

"ÖNCE VATANIMIZ"

Ülkesine destek olmak istediğini dile getiren başka bir İranlı ise "Memleketimize, insanlarımıza zarar veriyorlar. Şimdi onların yanında olmak istiyorum. Elimden geldiğince ülkeme yardım etmek istiyorum. Önce vatanım ve toprağım" ifadelerini kullandı.

İran’da internet kesintileri nedeniyle yeterli bilgi alamadıklarını söyleyen vatandaş, ülkelerine dönerek gelişmeleri yerinde takip etmek istediklerini de kaydetti.

İran sınırında hareketlilik: Savaş sonrası ülkelerine dönüyorlar! 2

"ASKERLİK GÖREVİM GELDİ"

Savaş nedeniyle planladığından daha erken döndüğünü belirten bir başka İranlı ise askerlik görevini yerine getirmek istediğini belirterek, "Savaş için biraz erken döndük. Ülkemize destek olmak için gidiyoruz. Orada büyüdük. Ben gidince askere gideceğim. Zaten askerlik zamanım geldi. İran’da iki yıl askerlik yapılıyor. Ülkeme destek vermek için elimden ne gelirse yaparım" diye konuştu.

İstanbul’dan Van’a gelerek sınır kapısından ülkesine dönmeye çalışan bir İranlı da İran’daki bazı kentlerin hedef alındığını belirterek, "Salmas’ı da vurdular. Bu yüzden biz de dönüyoruz" dedi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Uraloğlu duyurdu! 5 ülkeye uçuşlar durdurulduBakan Uraloğlu duyurdu! 5 ülkeye uçuşlar durduruldu
Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltıŞanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İran Abraham Lincoln'ü vurdu: Uçak gemisi geri çekildi

İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu... Azerbaycan'dan yeni hamle

İHA gemisine saldırı, Manama'da 2 otel vuruldu... Azerbaycan'dan yeni hamle

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu! İşte devlerin muhtemel rakipleri

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Uçakların rotası Türkiye'ye çevrildi! Iğdır'da hava hareketliliği

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Akaryakıta çifte zam! Tarih belli oldu: Benzin ve motorin ne kadar oldu?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.