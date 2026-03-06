HABER

RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken engellenmeleri, baskı altında tutulmaları ve özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez." ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Daniş'ten Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Daniş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve beraberindeki medya ekibinin İsrail'de gözaltına alınmasını kınıyor, kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazetecilerin görevlerini yerine getirirken engellenmeleri, baskı altında tutulmaları ve özgürlüklerinin kısıtlanması kabul edilemez. Basın mensuplarının güvenliği ile kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgiye erişim hakkı, evrensel hukuk ilkeleriyle güvence altına alınmış temel bir değerdir. Basın çalışanlarını hedef alan bu tür girişimlerin karşısında durmaya devam edeceğiz."

