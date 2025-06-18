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İran: "Tahran'da Mossad adına faaliyet yürüten terör timi yakalandı"

İran, başkent Tahran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttüğünü öne sürdüğü bir grubun gözaltına alındığını duyurdu.

İran: "Tahran'da Mossad adına faaliyet yürüten terör timi yakalandı"

Baharistan Kaymakam Yardımcısı Murad Muradi, Tesnim Haber Ajansına yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Kaymakam Yardımcısı Muradi, "Eylem hazırlığındaki Mossad’a bağlı bir terör timi, Tahran'ın Baharistan ilçesine araçla giriş yaparken yakalandı." dedi.

Muradi, şüpheli araçta yapılan ilk incelemede büyük miktarda patlayıcı madde, hedefleme sistemlerine sahip mini dronlar, ileri seviye savaş silahları, gelişmiş haberleşme ekipmanları ve uzaktan kumandalı sistemler ele geçirildiğini söyledi.

"İNTİHAR SALDIRILARI DÜZENLEMEYİ PLANLIYORLARDI"

İranlı yetkili, söz konusu grubun bu ekipmanlarla kalabalık merkezlerde büyük çaplı intihar saldırıları düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

İran emniyet güçleri geçen günlerde Tahran'a bağlı Reyşehri'nde 2 ve Elborz eyaletinde 2 kişinin Mossad adına çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tahran İran Mossad
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