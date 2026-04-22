İran, Trump’ın "idam cezası" iddiasını yalanladı

İran Yargı Erki, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi ricası üzerine, İran’da 8 kadının idamının iptal edildiği yönündeki iddialara ilişkin, “Trump’ın sahada elinin boş olması, onu yalan haberlerden başarı elde etmeye itti.” açıklamasında bulundu.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki, Trump’ın İran’da idamların durdurulduğuna yönelik iddiası ile ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, “Trump’ın, İran’da idam cezasına çarptırıldığını iddia ettiği 8 kadından bir kısmı daha önce serbest bırakıldı, bazılarının yargılaması ise hapis cezası istemiyle devam ediyor. Dolayısıyla söz konusu kadınların hiçbiri idam cezasına çarptırılmadı ve idamı gerektirecek herhangi bir suçlama da yöneltilmedi.” ifadelerine yer verilirken, “Trump’ın sahada elinin boş olması, onu yalan haberlerden başarı elde etmeye itti.” değerlendirmesinde bulunuldu.

TRUMP "DURDURULDU" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da idam edilmeyi beklediği iddia edilen 8 kadının infazının "kendi ricası üzerine" durdurulduğunu belirtmişti.

Trump, "Çok iyi bir haber: İran'da bu gece idam edilecek olan 8 kadın protestocunun artık idam edilmeyeceği bilgisi az önce bana ulaştı." ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: AA

