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İran ve ABD bir araya gelecekti! Kritik görüşmenin tarihi ertelendi

İran ve ABD arasındaki nükleer konulu müzakereler dünya tarafından yakından takip ediliyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Umman’da yapılması planlanan üçüncü tur nükleer konulu müzakereler öncesindeki teknik görüşmenin cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

İran ve ABD bir araya gelecekti! Kritik görüşmenin tarihi ertelendi
Recep Demircan

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Umman’ın başkenti Maskat’ta üçüncü tur nükleer müzakereler öncesinde yarın gerçekleştirilmesi planlanan teknik düzeydeki görüşmenin ertelendiğini ifade etti. Bekayi, Umman’ın teklifi ve İran ile ABD heyetlerinin ortak mutabakatı doğrultusunda, yarın yapılması planlanan teknik görüşmenin her iki ülkenin heyet başkanlarının katılımıyla cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

"GEREKLİ ÇERÇEVEYİ OLUŞTURACAKLAR"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ikinci tur nükleer konulu dolaylı müzakerelerin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu hafta çarşamba günü, uzmanlar düzeyinde teknik görüşme Umman’da yapılacak. Teknik düzeydeki görüşmede uzman heyetler, ayrıntılara girerek bir anlaşma için gerekli çerçeveyi oluşturacaklar. Ardından, cumartesi günü tekrar Umman’da görüşeceğiz ve teknik düzeyde yapılan görüşmeyi ele alarak, bir anlaşmaya ne kadar yakın olduğumuzu değerlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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TARAFLARIN BEKLENTİLERİ

ABD ile İran arasındaki müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın nükleer silah yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor. Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise, yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran; uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeye, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayıa veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeye sıcak bakmıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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