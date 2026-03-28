İran ve Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran misillemesi nedeniyle İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Necef bölgesinde ve Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimlerinde sirenler çaldı.

İRAN VE HİZBULLAH'TAN MİSİLLEME

İran'ın misillemesiyle eş zamanlı olarak Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket saldırısı başlattı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Hizbullah'ın roketleri ve ayrıca Lübnan'dan fırlatılan iki insansız hava aracı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile'de sirenlerin çaldığını aktardı.

Haberde, İran'ın, güneyi hedef alan füzelerinin ve Hizbullah'ın roketleri ile insansız hava araçlarının, hava savunma sistemlerince önlendiği ileri sürüldü.

Kaynak: AA