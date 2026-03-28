HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran ve Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran misillemesi nedeniyle İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Necef bölgesinde ve Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimlerinde sirenler çaldı.

İran'ın misillemesiyle eş zamanlı olarak Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket saldırısı başlattı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Hizbullah'ın roketleri ve ayrıca Lübnan'dan fırlatılan iki insansız hava aracı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile'de sirenlerin çaldığını aktardı.

Haberde, İran'ın, güneyi hedef alan füzelerinin ve Hizbullah'ın roketleri ile insansız hava araçlarının, hava savunma sistemlerince önlendiği ileri sürüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Hizbullah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.