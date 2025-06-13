İran ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor! Binyamin Netanyahu'dan ilginç istek: "Rejime karşı ayaklanın"

İsrail'in İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarının ardından İran ordusu, misilleme saldırısı başlatmış ve İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlatmıştı.

İran ve İsrail arasındaki kaos hız kesmeden devam ederken, İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından Netanyahu’nun İran halkına yönelik açıklamalarına yer verildi.

"REJİME KARŞI AYAKLANIN"

"İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, (İran) rejime karşı" olduğunu öne süren Netanyahu, "İsrail ve İran milletlerinin dost olduğu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "İran halkının, bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldiğini" öne sürdü.

(AA)