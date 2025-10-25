HABER

İranlı turistlere İstanbul’da taksici şoku! 28 bin 596 lira hesap ödettiler…

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı daha ortaya çıktı. Taksici tarafından bir restorana yönlendirilen İranlı 3 öğrenciye tam 28 bin 596 lira hesap ödettiler. Ameliyat olmak için ülkelerinden ayrıldıklarını belirten turistler paralarının İstanbul’da adeta gasp edilmesi üzerine İran’a geri dönmek zorunda kaldı.

İstanbul’da yemek için bir restorana giden üç yabancı öğrenci, hayatlarının şokunu yaşadı. 23 Ekim tarihinde İstanbul’da organize bir dolandırıcılık olayına maruz kaldılar. Tahran’a ameliyat için gitmek üzere yola çıkan üç öğrenci, İstanbul aktarmasında yemek molası vermek istedi ve bir taksiye bindiler.

Taksici, “Yakınlarda restoran yok ama güzel bir yer biliyorum” diyerek öğrencileri bir otele ait restorana götürdü. Ancak iddiaya göre bu restoran, tam bir turist tuzağıydı. Menü gösterilmeden verilen siparişlerin ardından gelen hesap adeta dudak uçuklattı. Menü bile gösterilmeden servis edilen y28 bin 596 lira hesap emeklerin ardından öğrencilere 28 bin 596 liralık (yaklaşık 600 Euro) hesap çıkarıldı.

AMELİYATA PARA KALMADI

Sözcü gazetesinin haberine göre; Faturayı gören öğrenciler neye uğradıklarını şaşırdı. “Resmen dolandırıldık, ameliyat için biriktirdiğimiz parayı bu hesaba verdik” diyen mağdurlar ameliyat ücretine yeterli para kalmaması nedeni ile ameliyat olamadan tekrar İran’a döndüklerini sosyal medyada paylaştı.

FATURALI SOYGUN

28 bin 596 TL’lik yemeğin faturasına göre ödenilen vergi tutarı 4 bin 766 TL olarak düzenlendi

