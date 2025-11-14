HABER

"İrtikap" soruşturmasında eski belediye başkanı ve 10 sanık hakim karşısında

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen "irtikap" soruşturmasında, eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, 3 tutuklu sanığı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken Türkyılmaz ve eski imar müdürünün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen "irtikap" soruşturmasında, aralarında eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 11 sanık, hakim karşısına çıktı. Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Türkyılmaz, eski imar müdürü M.T., özel büro çalışanı T.A., eski belediye meclis üyeleri Ü.T. ve İ.A. ile tutuksuz sanıklar K.T., C.A., M.T. ve İ.A. katıldı. Tutuksuz sanıklardan B.U. ve F.M. ile müşteki Cihan Sivri duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı. Avukatlar ile tanıklarda mahkeme salonun da hazır bulundu.
İmar uygulamalarında usulsüzlük yapmadığını savunan Türkyılmaz, Ayyıldız Konutları'nın müteahhidi Cihan Sivri'yi tanımadığını öne sürdü. Türkyılmaz, "İnşaat işinden anlamam. Görevde tecrübeli personeli yetkilendirdim. M.T.'ye ev alması yönünde talimat vermedim. Söz konusu inşaatla ilgili hiçbir bilgim yok. 10 daire almak istemedim. Oturduğum ev bile icrada. Haksız yere 6 aydır cezaevindeyim. Siyasi hayatımla oynadılar. Ahmet Sungur'a bağlı personel bana kumpas kurdu. Usulsüz şekilde daire almadım, kimseyle çıkar ilişkim olmadı. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan eski İmar Müdürü M.T. ise belediyedeki görev sürecini anlatarak, belirtilen inşaatta statik aykırılıklar nedeniyle işlem yaptıklarını söyledi. M.T., "Projeyi kontrol ederken müştekiyle görüştük, ‘Aramızda hallederiz' dedi. Başkan da yardımcı olmamızı istedi. Daire fiyatlarını öğrenmek için müştekiyi aradım, tehditte bulunmadım. İddia edilen 7 daireye bedel ödenmediğini düşünüyorum. Tüm yönlendirmeleri Türkyılmaz yaptı, kendim için menfaat sağlamadım" dedi.

Savunmaların ardından müşteki Cihan Sivri söz alarak, M.T. ve Türkyılmaz'ın kendisinden bedelsiz daire talep ettiğini iddia etti. Sivri, "Başta 10 daire istendi, sonra pazarlıkla 6 daire ve 1 dubleks üzerinde anlaştık. İnşaat bitmeden baskı yaparak daireleri talep ettiler. Bu nedenle daireleri tek tek vermek zorunda kaldım" şeklinde konuştu.

Avukat ve tanık beyanlarını da değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan T.A., Ü.T. ve İ.A.'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve eski İmar Müdürü M.T.'nin tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 25 Aralık tarihine ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Mayıs ve 19 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarla eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve beraberindeki 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Türkyılmaz ile M.T, Ü.T, İ.A. ve T.A. tutuklanırken diğer şüpheliler ise serbest bırakılmıştı.

Hazırlanan iddianamede, sanıklar Türkyılmaz, M.T., İ.A., Ü.T., B.U. ve İ.A. hakkında "irtikap" suçundan 5 ila 10 yıl arası; diğer 5 sanık hakkında ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle 2,5 ila 5 yıl arası hapis cezası talep edilmiş, ayrıca Türkyılmaz ve M.T. için zincirleme suç hükümleri uygulanması istenmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

