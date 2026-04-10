İş adamının kabus gecesi: Barda tanışıp evine götürdü! Kapı çalınca...

Gece kulübünde tanıştığı A.K. isimli kadınla evine giden iş adamı Ş.T., kabus gibi bir gece yaşadı. Kadın önce uyuşturucu istedi, ardından da eve torbacı çağırıp; iş adamını tehdit etti.

Devrim Karadağ

Dikkat çeken olay geçtiğimiz akşam İstanbul'da yaşandı. İş adamı Ş.T., eğlenmek için Bebek'teki bir bara gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde yanına gelen A.K. isimli kadın, Ş.T. ile tanışıp samimi oldu.

BARDA GELİP SAMİMİYET KURDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kadın finalde "Senin evine gidelim" teklifinde bulundu. İkili mekandan çıkıp adamın evine gidince kadın, adamdan uyuşturucu istedi.

'SENİ POLİSE İHBAR EDERİM' DEDİ

İş adamı Ş.T. "Ben kullanmam" deyince kadın "O zaman kendim için isteyeyim" dedi. 15 dakika sonra adrese bir torbacı geldi. Kadın, iş adamına "Hem bu aldığımın parasını hem de daha önceden kalan 50 bin liralık borcumu ödeyeceksin" dedi.

İş adamının kabus gecesi: Barda tanışıp evine götürdü! Kapı çalınca... 1

Adam teklifi reddedince kadın "O zaman polisi arar uyuşturucu ihbarında bulunurum" diye tehditte bulundu.

Çok korkan iş adamı Ş.T. istenen parayı ödeyip kadını evden kovdu.

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

