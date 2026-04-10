İş adamının kabus gecesi: Barda tanışıp evine götürdü! Kapı çalınca...

Dikkat çeken olay geçtiğimiz akşam İstanbul'da yaşandı. İş adamı Ş.T., eğlenmek için Bebek'teki bir bara gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde yanına gelen A.K. isimli kadın, Ş.T. ile tanışıp samimi oldu.

BARDA GELİP SAMİMİYET KURDU

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kadın finalde "Senin evine gidelim" teklifinde bulundu. İkili mekandan çıkıp adamın evine gidince kadın, adamdan uyuşturucu istedi.

'SENİ POLİSE İHBAR EDERİM' DEDİ

İş adamı Ş.T. "Ben kullanmam" deyince kadın "O zaman kendim için isteyeyim" dedi. 15 dakika sonra adrese bir torbacı geldi. Kadın, iş adamına "Hem bu aldığımın parasını hem de daha önceden kalan 50 bin liralık borcumu ödeyeceksin" dedi.

Adam teklifi reddedince kadın "O zaman polisi arar uyuşturucu ihbarında bulunurum" diye tehditte bulundu.

Çok korkan iş adamı Ş.T. istenen parayı ödeyip kadını evden kovdu.