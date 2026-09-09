İş arkadaşını falçatayla ağır yaraladı

Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan S.Ç. (24) ile G.A. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., iş arkadaşı G.A.’yı falçata ile sırtından ve sol karın boşluğundan ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan G.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



Kaynak: İHA