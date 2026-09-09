HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İş arkadaşını falçatayla ağır yaraladı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, mesai arkadaşını küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada falçatayla sırtından ve karın boşluğundan ağır yaraladı.

İş arkadaşını falçatayla ağır yaraladı

Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan S.Ç. (24) ile G.A. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., iş arkadaşı G.A.’yı falçata ile sırtından ve sol karın boşluğundan ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan G.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

İş arkadaşını falçatayla ağır yaraladı 1

İş arkadaşını falçatayla ağır yaraladı 2

İş arkadaşını falçatayla ağır yaraladı 3
Kaynak: İHA

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Koluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldıKoluna korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda 387 kilo uyuşturucu ele geçirildiEdirne İpsala Gümrük Kapısı'nda 387 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Suriye'den tepki çeken hamle! Türkçeyi kaldırıp Fransızcayı getirdiler

Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Tanınan iş insanı otel odasında iki küçük erkek çocuğuyla basıldı!

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Dev maça saatler kala karar! Osimhen'in yerine o isim sahaya: İşte Okan Buruk'un 11'i

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yeniden ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Diplomasız en çok kazanan meslekler belli oldu

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

Emeklilikte dengeler değişiyor! Maaşı yükseltecek detay

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.