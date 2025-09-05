HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İş insanı Halit Yukay'ın cesedi neden su yüzüne çıkmadı? Dikkat çeken detay ortaya çıktı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeni, 30 gün sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. Cesedin deniz dibindeyken Yukay’a ait olduğu, Yalova Limanı'ndan ayrılırken sol kolunda takılı olan ‘mavi kordonlu’ saatinden teşhis edildi. Öte yandan Yukay’ın cesedinin şişip su yüzüne çıkmamasının nedeni ortaya çıktı.

İş insanı Halit Yukay'ın cesedi neden su yüzüne çıkmadı? Dikkat çeken detay ortaya çıktı

Yalova'dan 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere 'Graywolf' isimli teknesiyle denize açılan, ardından teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde cansız bedeni bulundu. Yukay’ın cenazesinin çıkarılması için 26 Ağustos'ta bölgeye gelen Türk Deniz Kuvvetleri'nin 2 kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan 'TCG Işın', 3 gün boyunca olumsuz hava şartları nedeniyle demir atamadı. Rüzgarın etkisini azaltması ve geminin sabitlenmesiyle 29 Ağustos’ta çalışmalara başlandı.

İş insanı Halit Yukay ın cesedi neden su yüzüne çıkmadı? Dikkat çeken detay ortaya çıktı 1

İLK TEŞHİS SU ALTINDA YAPILDI

Deniz polisi tarafından ilk olarak 23 Ağustos’ta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 28-29 Ağustos’ta 2 kez, insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi ise sol kolundaki saatten yapıldı. Deniz dibindeki görüntülemede, sol kolunda ‘mavi kordonlu saat’ olduğu görülen cenazenin Yukay’a ait olup olmadığı, Bozcaada’ya gitmek için teknesiyle Yalova Limanı’ndan ayrıldığı görüntülerle karşılaştırıldı. Buradaki güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede de aynı saatin iş insanının sol kolunda olduğu tespit edildi.

İş insanı Halit Yukay ın cesedi neden su yüzüne çıkmadı? Dikkat çeken detay ortaya çıktı 2

Bu arada, Yukay’ın cesedinin şişip su yüzüne çıkmamasının nedeninin ise karın boşluğunun parçalanmış olmasından kaynaklandığı kaydedildi. Cenazenin deniz dibinde sıkıştığı ya da takıldığı bir unsur olmadığı belirtilirken, Yukay’ın, teknesi kaza kırıma uğradığı anda karın kısmından aldığı darbeyle hayatını kaybettiği değerlendirildi.

'TCG ALEMDAR CESEDİ ÇIKARDI'

TCG Alemdar adlı kurtarma gemisi de çarşamba sabahı bölgeye ulaştı. Yapılan çalışmayla Yukay'ın cesedi, özel eğitimli dalgıçlar tarafından asansör sistemiyle su yüzeyine çıkarıldı. Sahil Güvenlik botuna teslim edilen cenaze, Bandırma Limanı'na getirildikten sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aynı günün akşamı otopsisi yapılan Halit Yukay'ın cenazesi, dün sabah saat 09.50'de ailesine teslim edildi. İstanbul’a götürülen cenazenin cumartesi günü toprağa verilmesi bekleniyor.

‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin teknesine çarpmasıyla yaşamını yitirdiği değerlendirilen Yukay’ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma, kazanın olduğu Balıkesir'in Marmara ilçesine en yakın olan Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekranlara geri dönüyor! Yeni adresi belli olduEkranlara geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdiIsparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

Anahtar Kelimeler:
iş insanı ceset Halit Yukay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

'Dolar Adam' öldürüldü!

'Dolar Adam' öldürüldü!

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.