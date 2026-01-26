HABER

İş insanı ve doktora suikast planı deşifre oldu! Tetikçiyle buluşma anları kamerada

Kocaeli'de bir iş insanı ile doktora düzenlenmesi planlanan suikast için tetikçiyle görüşüldüğüne dair görüntüler ortaya çıktı. Şüphelilerin suikast için yüksek meblağlar talep ettiği öğrenilirken tetikçi ile azmettiricilerin buluştuğu anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde görev yapan bir doktor ile iş insanının kiralık tetikçi aracılığıyla öldürüleceği bilgisine ulaştı. Soruşturma başlatan polis, iş insanı ve doktoru koruma altına alındı. Yapılan çalışmalarda, İ.G.’nin, doktoru öldürmesi için S.A. ve tetikçi G.M.K. ile görüştüğünü belirledi. Polis ekipleri, baba-oğul E.Ö. ve K.Ö. ile K.F.G. adlı kişinin de bir iş insanını öldürtmek amacıyla yine şüpheliler S.A. ve tetikçi G.M.K. ile bir araya geldiğini tespit etti. Her iki ayrı suikast girişimi için şüphelilerin yüksek meblağlar karşılığında anlaştığı saptandı.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polisin teknik ve fiziki takiple ardından Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; S.A., G.M.K., İ.G., E.Ö., K.Ö. ve K.F.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; tetikçi tarafından temin edilen tabancalar, çekler ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TETİKÇİ İLE BULUŞTUĞU ANLAR KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin, kiralık tetikçi ile buluştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, çay ocağında oturan tetikçiyle doktoru öldürtme planıyla bağlantılı şüphelinin bir araya geldiği, iş insanına yönelik suikast planında yer alan diğer şüphelinin ise sokakta tetikçiyle tokalaştığı görüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

