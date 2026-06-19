İş kazasında hayatını kaybeden genç işçi son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ın Zile ilçesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki genç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Olay önceki gün ilçeye bağlı Reşadiye köyünde faaliyet gösteren Maksima-Egecen İş Ortaklığı firmasına ait çalışma sahasında meydana geldi. Firmada çalışan Yusuf Poyraz (19), loader yükleyici iş makinesinin hidrolik borusunun patlaması sonucu kaza geçirdi. Patlamanın etkisiyle yükleyicinin ağız kısmında bulunan cam takviyeli polietilen borunun üzerine yuvarlanan Poyraz, boru ile tır kasası arasında sıkıştı. Kazada ağır yaralanan Poyraz kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Genç işçinin cenazesi, Zile ilçesine bağlı Yıldıztepe köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Poyraz’ın ailesi, yakınları, köy sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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