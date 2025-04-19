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İş merkezinde başlayan yangın, yanındaki binalara ve araçlara sıçradı

Başakşehir’de iş merkezinde başlayan yangın, yanındaki binalara ve sokaktaki araçlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Binaların büyük bir kısmı kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İş merkezinde başlayan yangın, yanındaki binalara ve araçlara sıçradı

Yangın 04.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Bodur Sokak’ta 4 katlı bir iş merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple başladı. Kısa sürede büyüyen ve iş merkezinin tamamını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı apartmana ve sokak üzerinde park halindeki araçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, yangına müdahale için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine gönderildi. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. 3 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. İş merkezindeki 6 iş yeri ile apartmanın ön cephesi tamamen yanarken, sokaktaki bir kamyonet, bir minibüs de kullanılmaz hale geldi. Ayrıca 2 otomobilde yanan iş merkezinden düşen parçalardan hasar gördü.

"KOMŞULARIN BAĞIRMALARINA UYANDIK"

Yangını komşuların bağırma sesiyle fark ettiğini söyleyen Onur Demir, "Sabah saat 04.00 gibi olay oldu. Komşular "itfaiye, itfaiye" diye bağırıyorlardı. Yangın aşağıdan başlayıp yukarı sıçramış. 2 tane de araç yandı.İtfaiye de geç geldi binanın dış cephesi tamamen yanmış. Binada yaşayanlar da vardı. Şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. Binadan eczane vardı, ucuzluk mağazası vardı onlar da yandı. İlk görenler yangının araçtan başladığını söylediler fakat net bir bilgi yok. İtfaiye ekipleri 20 dakika sonra geldi normalde 5 dakikalık mesafedeler ama bugün gelemediler. Bu yüzden de bina tamamen yandı" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Başakşehir
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