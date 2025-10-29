İş yeri kurşunlama olayının şüphelisi tutuklandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili olarak "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliği tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından aranan şüpheli O.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen O.Ö., 28 Ekim 2025 günü düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA