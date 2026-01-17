İş yerinde çıkan yangın öncesi meydana gelen patlama güvenlik kamerasında

Keresteciler Sitesi'ndeki bir mobilyacıda çıkan ve bitişiğindeki iş yerlerine sıçrayan yangın paniğe sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında toplam 9 kişi etkilendi. 2 vatandaşın hayatını kaybettiği yangın öncesi meydana gelen patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

İŞ YERİNDE ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "17/01/2026 günü saat 12.30 sularında Erzurum ili Yakutiye ilçesinde bulunan Çınar Mobilya isimli iş yerinde yangın çıkmış ve Çınar Mobilya'nın yan tarafında bulunan Tekin Saç isimli iş yerine de yangın sıçramış olup olay nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Meydana gelen yangın olayında 2 vatandaşımız vefat etmiş, 1'i ağır yaralı olmak üzere 7 vatandaşımız yaralanmış olup hastanede tedavileri devam etmektedir.

1 CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ VE 3 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Maktul olan vatandaşlarımız için otopsi işlemleri Erzurum Adli Tıp Kurumunda devam etmekte olup, meydana gelen olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmayı yürütmek üzere 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Yangın mahalline ivedi bir şekilde olay yeri inceleme ekibi ile birlikte 3 kişiden oluşan bilirkişi heyeti gönderilmiştir. Cumhuriyet savcısı tarafından olay yerine intikal eden kolluk kuvvetlerine, olay yeri inceleme ekibine ve bilirkişi heyetine gerekli talimatlar verilmiştir. Yangının meydana geldiği iş yeri sahibi şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Maddi gerçeği ortaya çıkarabilmek için yürütülen soruşturma etkin bir şekilde, çok yönlü ve titizlikle yürütülmekte olup, soruşturma kapsamında elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir" denildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır