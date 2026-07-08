HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti

Denizli’de iş yerine giderken rahatsızlanan esnaf, yardım istemek için girdiği pastanede hayatını kaybetti.

İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çaybaşı Caddesi’nden Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki dükkanına doğru yürüyen perukçu Serdar Değneli (43), aniden rahatsızlanınca cadde üzerindeki bir pastaneye girdi. İşletme çalışanlarından su isteyen Değneli, suyu içtikten sonra yüzünü yıkamak için lavaboya giderken fenalaşarak yere düştü. Durumu fark eden pastane çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serdar Değneli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Değneli’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Serdar Değneli’nin Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde peruk satış dükkanı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti 1

İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti 2

İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti 3

İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdüÇaldıkları aracı ormana gizlediler, polis kameralarla izlerini sürdü
Ağın’da gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimiAğın’da gıda işletmelerine hijyen ve mevzuat denetimi

Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.