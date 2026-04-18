İş yerine yapılan operasyonda 12 bin adet dolu makaron bulundu

Kırşehir’de polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda doldurulmuş makaron ve ve 4 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi.İş yerinde yapılan aramalarda 12 bin dal doldurulmuş makaron ile 4 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili M.T. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ'da acı olay! Direksiyon başında kalp krizi geçirdiTekirdağ'da acı olay! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Yer: Bitlis! Aynı noktada 2 ay sonra yine heyelan meydana geldiYer: Bitlis! Aynı noktada 2 ay sonra yine heyelan meydana geldi

Kırşehir
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı!

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Kadıköy'de ilginç olay! Guendouzi, stadyumu böyle terk etti

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

ŞOK'a bahçe ve elektronik ürünler geliyor!

