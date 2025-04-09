HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İş yerini kundaklarken kendini yaktı

Malatya’da bir iş yerini kundaklayan iki kişiden biri çıkan yangında yaralandı.

İş yerini kundaklarken kendini yaktı

Olay 21.30 sıralarında Yeşilyurt İlçemiz Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir iş yerinde daha önce çalışan ve iş yeri sahibi ile husumetleri bulunan İ.N.A. ile D.A. iş yerine yanıcı madde dökerek kundaklamaya çalıştı. Bu sırada alevlerden etkilen D.A. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğü olayda, kendi imkanları ile hastaneye giden D.A. ile İ.N.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dominik'te eğlence mekanının çatısının çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldiDominik'te eğlence mekanının çatısının çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 98'e yükseldi
Şizofreni hastası genç 24 saat sonra bulunduŞizofreni hastası genç 24 saat sonra bulundu

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Motorin indirimi tabelaya yansıdı, sırada benzin var…

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Trump ülkelerin bir anlaşma için 'poposunu öptüğünü' söyledi

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

Açtı ağzını yumdu gözünü! ''Eyyamcıdır, oynaktır...''

Kazadan dolayı öldü sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

Kazadan dolayı öldü sanıldı: Şaşırtan gerçek otopside ortaya çıktı!

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

'İmamoğlu' çıkışı: Anket bekliyorlar! Geri adım atacaklar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.