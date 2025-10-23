HABER

İş yerini kurşunlayan saldırganların kendilerini kayda aldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Denizli’de gece saatlerinde bir spor salonunu kurşunlayan saldırganların saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletle gelen iki saldırgandan biri tüfekle işyerine ateş açarken, diğerinin ise motosiklet üzerinde cep telefonu ile o anları kayda aldıkları ortaya çıktı.

Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 892 sokak üzerinde faaliyet gösteren bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir spor salonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için de geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Saldırı anını kayıt etmişler
Çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına saldırı anı anbean yansıdı. Görüntülerde motosikletle gelen iki saldırgandan biri motosikletten tüfekle inerek spor salonunun kapısına ardı ardına 3 kez ateş açıyor. Motosiklet sürücüsünün ise saldırı anını cep telefonu ile kayda alması dikkatlerden kaçmadı. Olay ardından rahat tavırlarla motosiklete geri binen silahlı saldırganın olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

