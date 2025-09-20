HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu

Hatay’da şantiye alanında bulunan konteyner yatakhaneler alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiyede çalışan işçilerin yaşadığı konteyner yatakhanelere alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla büyüdüğü yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahaleye başladı.

İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu 1

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında konteyner yatakhane kullanılmaz hale gelirken ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İşçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu 2

(İHA)

20 Eylül 2025
20 Eylül 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mısır ve Singapur liderlerinden Filistin mesajı: "Karşıyız"Mısır ve Singapur liderlerinden Filistin mesajı: "Karşıyız"
Japon prenses Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdiJapon prenses Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ni gezdi
Anahtar Kelimeler:
yangın İşçi Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.