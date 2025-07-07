İshal hangi durumlarda acil olur?

İshal, kişinin dışkısının normalden daha sulu ve daha sık yapılması olarak tanımlanmaktadır. Bu durum genellikle kısa sürelidir ve kendiliğinden geçmektedir. Fakat bazı durumlarda ciddi risk oluşturabilmektedir. İshal olan kişiler hızla sıvı ve elektrolik kaybettiği için kronik hastalığı olan özellikle yaşlı kişilerde ve çocuklarda hayati tehlike oluşturabilmektedir.

İshal nedir?

İshal, kişinin dışkılama sıklığının normalden daha fazla ve sulu olması durumudur. Genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden düzelmektedir. Fakat bazı durumlarda uzun sürebilmektedir. Bu da ciddi bir sağlık sorunun belirtisi olabilmektedir.

İshal, genel olarak viral veya bakteriyel enfeksiyonlar sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında antibiyotik kullanımı, besin alerjileri, gıda zehirlenmeleri ve bağırsak hastalıkları da ishale sebep olmaktadır.

İshal neden olur?

İshalin en yaygın sebepleri arasında beslenme alışkanlıkları, enfeksiyonlar ve ilaç kullanımı yer almaktadır. Bunların yanında ishale sebep olan faktörler arasında şunlar bulunmaktadır:

İshalin en sık görülen nedenlerinden bir tanesi enfeksiyondur. Parazitler ve virüsler bağırsaklara yerleşerek sindirim sistemini bozmaktadır.

Kişilerin bozulmuş veya uygun şekilde pişmemiş gıdaları tüketmesi sonucunda sindirim sistemindeki bakteriler çoğalmaktadır. Bu durumda ishalin yanında karın ağrısı ve kusma da görülmektedir.

Özellikle antibiyotikler bağırsak florasının dengesini bozarak ishale sebep olmaktadır. Bunun yanında kemoterapi ilaçları ve mide koruyucuları da ishale sebep olabilmektedir.

Crohn hastalığı, ülseratif kolit ve irritabl bağırsak sendromu gibi bağırsak ile ilgili rahatsızlıklar da ishalin sebepleri arasında yer almaktadır.

Kaygı ve yoğun stres de doğrudan sindirim sistemini etkilediği için ishale sebep olabilmektedir.

İshal ne zaman tehlikeli olur?

İshal genellikle kısa süreli ve kendiliğinden geçen bir durum gibi görülse de bazı durumlarda altta yatan ciddi sağlık problemleri olabilmektedir. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda ishal daha tehlikeli seyredebilmektedir. İshalin tehlikeli olarak sayılabileceği durumlar genel olarak şu şekildedir:

İshal genellikle birkaç gün içinde geçen bir rahatsızlıktır. Fakat eğer birkaç gün içerisinde geçmemişse ve günde 6-7 defadan fazla tuvalete çıkma durumu varsa bu durum kişide çok fazla sıvı elektrolik kaybına sebep olmaktadır. Bu durumda kişinin kalp ve böbrek fonksiyonları zarar görebilmektedir.

Kişinin dışkısında ishalin yanında kan görmesi oldukça ciddi bir durumdur. Dışkıda kan olması enfeksiyon, tümör veya bağırsaklarda iltihap olabileceğini göstermektedir.

İshalin yanında 38 derecenin üzerinde ateş, halsizlik ve titreme görülüyorsa bu durum ciddi bir bakteriyel hastalığın olduğunu düşündürmektedir.

Kişide ağız kuruluğu, baş dönmesi ve cilt kuruluğu gibi belirtiler varsa bu durum vücudun ciddi derecede sıvı kaybettiğini göstermektedir. Özellikle yaşlılarda ve küçük çocuklarda bu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir.

İshalin yanında sürekli kusma olması sıvı kaybını artıran bir durumdur. Bu tür durumlarda kişinin damardan sıvı desteği alması gerekebilmektedir.

İshal her ne kadar geçici bir durum olsa da ciddiye alınması gereken bir sağlık problemidir. Yukarıda yer alan durumlardan herhangi biriyle karşılaşıldığında vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir. Bu tarz durumlarda erken teşhis ve tedavi kişinin sağlığı açısından oldukça önemlidir.

İshalde kaçınılması gereken gıdalar nelerdir?

İshal döneminde, kişinin beslenmesi iyileşme süreci açısından oldukça önemlidir. Bağırsakların hassaslaştığı bu süreçte bazı gıdalar sindirim sistemini zorlayabilmekte ve ishalin daha da şiddetlenmesine sebep olabilmektedir. İshalde kaçınılması gereken besinler şunlardır: