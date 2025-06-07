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İskelede can pazarı! Denize atlayan 14 yaşındaki çocuk boğuldu, onu kurtarmak isteyen kişi son anda kurtarıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için iskeleden denize balıklama atlayan Suriye uyruklu Abdulhamit El Derviş (14) boğuldu. Çocuğun çırpındığını görünce kurtarmak için denize atlayıp, boğulma tehlikesi geçiren E.Ç. (19) ise son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İskelede can pazarı! Denize atlayan 14 yaşındaki çocuk boğuldu, onu kurtarmak isteyen kişi son anda kurtarıldı

Olay, saat 15.10'da Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi Cavit Çağlar İskelesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Abdulhamit El Derviş, serinlemek için iskeleden balıklama şekilde denize atladı. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan çocuğu gören E.Ç., denize atlayarak çocuğu kurtarmak istedi.
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Ancak o da akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İki kişinin suda çırpındığını fark edince denize atlayan vatandaşlar, E.Ç.’yi sahile çıkarmayı başardı. Abdulhamit El Derviş ise gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan E.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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4 METRE DERİNLİKTE 2 KUM TEPECİĞİ ARASINDA BULUNDU

Suda gözden kaybolan Abdulhamit El Derviş için bölgeye Güney Marmara Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG-25 botu, Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ve Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi-11 sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin yaptığı aramada, denizin 4 metre derinliğindeki 2 kum tepeciği arasında, bilinci kapalı halde bulunarak sahile çıkarılan Abdulhamit El Derviş, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Olayla ilgili, Gemlik Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla, Gemlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

(DHA)

05 Haziran 2025
05 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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İskenderun Hatay deniz boğulma
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