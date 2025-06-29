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İskenderun’da uyuşturucu esrar ve hap operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş operasyonlarında 1 kilo 185 gram Esrar, 33 bin 425 adet CAPTAGON hap, 44 adet tabanca mermisi ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıdı.

İskenderun’da uyuşturucu esrar ve hap operasyonu

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için yapılan denetimlerini sürdürüyor. İskenderun ilçesinde yapılan çalışmada 2 ayrı işyerinde, bir otomobilde ve bir şahsın yapılan üst aramasında; 5 poşet içerisinde bantlanmış vaziyette 1 kilo 185 gram Esrar, 33 bin 425 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 44 adet tabanca mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan O.D. ve E.U. hakkında adli işlem başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun
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