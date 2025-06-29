İskenderun’da uyuşturucu esrar ve hap operasyonu

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için yapılan denetimlerini sürdürüyor. İskenderun ilçesinde yapılan çalışmada 2 ayrı işyerinde, bir otomobilde ve bir şahsın yapılan üst aramasında; 5 poşet içerisinde bantlanmış vaziyette 1 kilo 185 gram Esrar, 33 bin 425 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 44 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan O.D. ve E.U. hakkında adli işlem başlatıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır