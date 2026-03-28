İskenderun’da ipe dolanan kuş kurtarıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde binanın dış cephesinde ipe dolanarak mahsur kalan kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi’nde binanın dış cephesindeki duvarda ipe dolanan bir kuş mahsur kaldı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kuşu bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde kurtardı. Yapılan müdahalenin ardından kuşun sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kuş yeniden doğaya salındı.

Yetkililer, doğadaki her canlının kıymetli olduğunu belirterek vatandaşları bu tür durumlarda duyarlı olmaya davet etti.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır