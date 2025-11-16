HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İSKİ'den İstanbul'da musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği ancak bu bulanıklığın insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı bildirildi.

İSKİ'den İstanbul'da musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin açıklama

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İSKİ den İstanbul da musluklardan çamurlu su akmasına ilişkin açıklama 1

(AA)
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralıOtostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralı
Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde depremÇanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ su şebeke suyu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

Böcek ailesi neden öldü? Ortaköy'deki faciada korkunç şüphe

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Neymar bombası patlamak üzere! Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı yıldız ocak ayında imza atabilir

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

Kiralık daire fiyatları 8 bin TL'ye kadar düştü!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.