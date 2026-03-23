İşletmeci tartıştığı müşterisini öldürmüştü! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sedef Karatay Bingül

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir markette çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İşletmeci ile müşteri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; silahın ateşlenmesiyle 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir markette çıkan tartışma cinayet ile sonuçlandı. İşletmeci Hakan K., tartıştığı müşterisi 19 yaşındaki Hasan Şimşek’i öldürdü. Olayda kullanılan silahın sahibi olan baba Resul K. ile birlikte şüpheli tutuklandı.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1088 Sokak’taki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, market sahibi Hakan K. ile müşteri Hasan Şimşek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Hakan K. yanında bulunan tabancayla Şimşek’e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 19 yaşındaki Hasan Şimşek’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olayın ardından Hakan K.’yi gözaltına aldı.

BABA DA TUTUKLANDI

Cinayette kullanılan silahın 'evde bulundurma ruhsatlı' olduğu ve Hakan K.’nin babası Resul K.’ye ait olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan K. ve baba Resul K., adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Cinayet anına ait görüntülerin, marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde tartışmanın kısa sürede şiddetlendiği ve silahın ateşlendiği anların yer aldığı öğrenildi.

