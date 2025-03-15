İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı! "Pasaportuma el kondu"

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Saymaz, kendisine yurt dışına çıkış yasağı konduğunu belirterek "Pasaportuma el kondu" dedi. Saymaz açıklamasında "Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Saymaz şunları ifade etti:

"Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi.

Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu.

Kaçacak olsaydım…

Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim.

7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim.

Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim.

Gazetecilik dışında suçum…

Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok.

Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum."

Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi.

Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu.

Kaçacak olsaydım…

Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim.… — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 15, 2025

İsmail Saymaz'a yurt dışı çıkış yasağını nasıl değerlendiriyorsunuz? SEN DE KATIL Bu durum hukuksuz bir uygulama. Eleştirel gazeteciliğe yönelik bir baskıdır. Bu karar doğru ve yerinde bir karar. Bu durum hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?