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  4. İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı! "Pasaportuma el kondu"

İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı! "Pasaportuma el kondu"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
15.03.2025 18:49
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Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı kondu. Haberi Saymaz yaptığı paylaşımla duyurdu. Pasaportuna el konulduğunu ifade eden Saymaz "Kaçacak olsaydım… Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim." dedi.

İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı! "Pasaportuma el kondu"

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Saymaz, kendisine yurt dışına çıkış yasağı konduğunu belirterek "Pasaportuma el kondu" dedi. Saymaz açıklamasında "Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum." ifadelerini kullandı.

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Saymaz şunları ifade etti:

"Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi.

Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu.

Kaçacak olsaydım…

Son 1.5 ayda beş kez yurtdışına çıkıp dönmezdim.

7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim.

Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim.

Gazetecilik dışında suçum…

Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok.

Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum."

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İsmail Saymaz pasaport
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