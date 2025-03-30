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İsmet Büyükataman: "Bu karanlık hesabın karşısında olacağız"

30.03.2025 17:40
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP'nin Saraçhane tiyatrosunun hedefinde Türkiye Cumhuriyeti vardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu karanlık hesabın sonuna kadar karşısında olacağımız bilinmelidir." dedi.

İsmet Büyükataman: "Bu karanlık hesabın karşısında olacağız"

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında partililere hitap eden Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrısının ülkenin iç barışı ve birliğini hedef aldığını söyledi.

Büyükataman, Cumhuriyet Halk Partisinin, "yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, suçlarını örtbas etmek için korsan bir adalet arayışına giriştiğini" belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu kaydetti.

Türk devletinin algılara yenilmeyeceğini, hırsızın arsızlaşmasına müsaade etmeyeceğini dile getiren Büyükataman, "Sokaklarda maskeli provokatörlerin kahraman Türk polisine yönelik gerçekleştirdiği baltalı ve asitli saldırıların birinci derece suçlusu, Ekrem İmamoğlu'na oturduğu koltuğun diyetini ödemek uğruna kontrolü kaybeden CHP Genel Başkanıdır." diye konuştu.

"TAVSİYEMİZ SOKAK DİLİNDEN VAZGEÇMELERİDİR"

Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi olarak sokak çağrılarının karşısında olduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"CHP'nin Saraçhane tiyatrosunun hedefinde Türkiye Cumhuriyeti vardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu karanlık hesabın sonuna kadar karşısında olacağımız bilinmelidir. Türk milleti, istiklal ve istikbalini hedef alan bu girişimlere müsaade etmeyecek, Cumhur İttifakı bu dış bağlantılı terör ve yolsuzluk şebekesine sonuna kadar direnecektir. CHP'ye tavsiyemiz, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının vereceği karara saygı duymaları, sokak dilinden vazgeçmeleridir."

Terör örgütü PKK'nın şartsız bir şekilde feshedilmesi gerektiğini belirten Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Büyükataman, "Terörsüz Türkiye" hedefinin millet tarafından sahiplenildiğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhur İttifakı'nın uyumlu hamleleri ve kararlı mücadelesi sonucunda terör örgütünün Türk Devleti'ne teslim olmak dışında bir çaresi kalmamıştır. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terör sorunu ülkemizin gündeminden çıkıncaya kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sarsılmaz bir irade ve samimiyetle ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz, terörün sonunun geldiğinin habercisidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terör örgütlerine bir yaşam alanı yoktur."

Programa MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsmet Büyükataman MHP
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