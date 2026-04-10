İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'e sert yanıt: "Sizi karalamıyoruz, tanımlıyoruz: Siz soykırımcısınız"

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'nde görevli İspanyol yetkililerin tesisten çıkarılması kararına İspanya Başbakanı Sanchez'den sert yanıt geldi. Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyleyen Sanchez, İsrail yönetimine de "Sizi Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz" dedi.

İSPANYA BAŞAKANI SANCHEZ'DEN İSRAİL'E SERT SÖZLER: "SİZ SOYKIRIMCISINIZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İspanyol yetkililerle ilgili adımın ardından kameralar karşısına geçen İspanya lideri Sanchez, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Avrupa Birliği'ne seslenerek Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısında bulunan Sanchez, İsrail hükümetine ise "Siz soykırımcı ve suçlunuz" ifadelerini yöneltti.

"HEPİNİZ ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN ÖNÜNE TEKER TEKER ÇIKACAKSINIZ"

Sanchez, İsrail'in İspanya’ya yönelik tehditlerine karşılık şunları söyledi;

"Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz. Hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne teker teker çıkacaksınız.

Sadece şikayet ve hayal kırıklığıyla yetinemeyiz. Uluslararası hukukun ihlailini görmek için Gazze'ye bakmak yeterli. Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermeyelim. Avrupa Birliği, İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı."

NETANYAHU'DAN "İSPANYOL YETKİLİ" KARARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya'nın İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına eleştirilerinin ardından Madrid yönetimine karşı adım attı. Netanyahu, 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes ardından kurulan ve söz konusu ateşkesin denetlenmesinde rol oynayan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'ndeki İspanyol yetkililerin tesisten çıkarıldığını söyledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır