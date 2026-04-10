Kapat
İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'e sert yanıt: "Sizi karalamıyoruz, tanımlıyoruz: Siz soykırımcısınız"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin denetlenmesinde görev alan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'ndeki İspanyol yetkililerin tesisten çıkarılması talimatı vermesine İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den yanıt geldi. Avrupa Birliği'nin İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nı askıya alması gerektiğini vurgulayan Sanchez, "Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'nde görevli İspanyol yetkililerin tesisten çıkarılması kararına İspanya Başbakanı Sanchez'den sert yanıt geldi. Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyleyen Sanchez, İsrail yönetimine de "Sizi Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İspanyol yetkililerle ilgili adımın ardından kameralar karşısına geçen İspanya lideri Sanchez, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti. Avrupa Birliği'ne seslenerek Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısında bulunan Sanchez, İsrail hükümetine ise "Siz soykırımcı ve suçlunuz" ifadelerini yöneltti.

"HEPİNİZ ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNİN ÖNÜNE TEKER TEKER ÇIKACAKSINIZ"

Sanchez, İsrail'in İspanya’ya yönelik tehditlerine karşılık şunları söyledi;

"Sizi karalamıyoruz, sizi tanımlıyoruz: Siz, soykırımcı ve suçlu bir rejimsiniz. Hepiniz Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne teker teker çıkacaksınız.

Sadece şikayet ve hayal kırıklığıyla yetinemeyiz. Uluslararası hukukun ihlailini görmek için Gazze'ye bakmak yeterli. Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermeyelim. Avrupa Birliği, İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nı askıya almalı."

NETANYAHU'DAN "İSPANYOL YETKİLİ" KARARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İspanya'nın İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına eleştirilerinin ardından Madrid yönetimine karşı adım attı. Netanyahu, 10 Ekim 2025'te Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkes ardından kurulan ve söz konusu ateşkesin denetlenmesinde rol oynayan Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'ndeki İspanyol yetkililerin tesisten çıkarıldığını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu'dan İspanya kararı: Gazze'deki merkezden çıkarılmasını istedi Netanyahu'dan İspanya kararı: Gazze'deki merkezden çıkarılmasını istedi
10 Nisan 2026
10 Nisan 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 ilde Nisan'da kar sürprizi! 3 ilde Nisan'da kar sürprizi!
Artvin'de trafik kazası! Yaralılar varArtvin'de trafik kazası! Yaralılar var

En Çok Okunan Haberler
Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

Töre cinayetinde şok gerçek: 4 çocuktan 3’ünün babası kayınbirader çıktı!

CHP'li bir belediyeye daha operasyon!

CHP'li bir belediyeye daha operasyon!

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Batuhan Karadeniz BAE'de yakalandı! Türkiye'ye iade edilecek

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

