İspanya'da aşırı sıcaklar felakete dönüştü: 1060 kişi öldü! "Kendinizi koruyun"

İspanya'yı 3 Ağustos'tan itibaren etkisi altına alan yeni sıcak hava dalgasına karşı halkı uyaran Sağlık Bakanlığı, Günlük Ölüm İzleme Sistemi'nin (MoMo) verilerine dayanarak temmuz ayında sıcaklardan kaynaklanan ölüm sayısını verdi.

"KENDİNİZİ KORUYUN"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Temmuz ayında yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1060 ölüm gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 daha fazla. Sıcaklık öldürücüdür ve ciddi bir sağlık riski oluşturur. Tedbiri elden bırakmayın: Bol su için, kendinizi koruyun ve en çok ihtiyacı olanlarla ilgilenin." ifadeleri kullanıldı.

Aşırı sıcaklar nedeniyle ölen kişilerin büyük çoğunluğunun, kronik ve patolojik rahatsızlıkları bulunan hastalar ile yaşlılar olduğu belirtildi.



İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 3 Ağustos'ta ülkeye giren sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olacağını duyurmuştu.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin 10'unda, sıcaklara ve orman yangınlarına karşı önlemler alınarak alarm seviyeleri yükseltildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır