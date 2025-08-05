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İspanya'da aşırı sıcaklar felakete dönüştü: 1060 kişi öldü! "Kendinizi koruyun"

İspanya Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcakların temmuz ayında ülkede 1060 kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı. Bakanlık, "Bol su için, kendinizi koruyun" açıklamasını yaptı. İspanya'yı 3 Ağustos'tan itibaren etkisi altına alan yeni sıcak hava dalgası da günlük hayatı olumsuz etkiledi. Devlet Meteoroloji Ajansı'nın yeni sıcak hava dalgası uyarısı nedeniyle Endülüs'ün büyük bir bölümünde sarı ve turuncu seviye alarm verildi.

İspanya'da aşırı sıcaklar felakete dönüştü: 1060 kişi öldü! "Kendinizi koruyun"

İspanya'yı 3 Ağustos'tan itibaren etkisi altına alan yeni sıcak hava dalgasına karşı halkı uyaran Sağlık Bakanlığı, Günlük Ölüm İzleme Sistemi'nin (MoMo) verilerine dayanarak temmuz ayında sıcaklardan kaynaklanan ölüm sayısını verdi.

İspanya da aşırı sıcaklar felakete dönüştü: 1060 kişi öldü! "Kendinizi koruyun" 1

"KENDİNİZİ KORUYUN"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Temmuz ayında yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1060 ölüm gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 daha fazla. Sıcaklık öldürücüdür ve ciddi bir sağlık riski oluşturur. Tedbiri elden bırakmayın: Bol su için, kendinizi koruyun ve en çok ihtiyacı olanlarla ilgilenin." ifadeleri kullanıldı.

İspanya da aşırı sıcaklar felakete dönüştü: 1060 kişi öldü! "Kendinizi koruyun" 2

Aşırı sıcaklar nedeniyle ölen kişilerin büyük çoğunluğunun, kronik ve patolojik rahatsızlıkları bulunan hastalar ile yaşlılar olduğu belirtildi.

İspanya da aşırı sıcaklar felakete dönüştü: 1060 kişi öldü! "Kendinizi koruyun" 3
İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), 3 Ağustos'ta ülkeye giren sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkili olacağını duyurmuştu.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin 10'unda, sıcaklara ve orman yangınlarına karşı önlemler alınarak alarm seviyeleri yükseltildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İspanya sıcaklık
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