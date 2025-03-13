İspanya'da Batı Avrupa'daki en eski insan kalıntısı bulundu! 'Homo affinis erectus' adlı yeni insan türü olduğu belirlendi

Atapuerca'da çalışan İspanyol bilim insanlarının Nature dergisinde yayımlanan makalesinde, 1,1 ila 1,4 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtilen yüz kemikleri fosilinin, Avrupa'da şimdilik "Homo affinis erectus" olarak sınıflandırılan yeni bir insan türüne karşılık geldiği ifade edildi.

BATI AVRUPA'DA EN AZ İKİ TÜRÜN GÖSTERGESİ

Bilim insanları bu bulgunun erken Pleistosen döneminde Batı Avrupa'da en az iki türün bulunduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Bu zamana kadar Batı ve Orta Avrupa'daki en eski insan türünün "Homo antecessor" olarak bilindiği, yeni buluşla Avrupa kıtasına ulaşan ilk türün "Homo affinis erectus" olduğu kaydedildi.

Batı Avrupa'da insan yerleşimlerinin en eski kanıtı Atapuerca bölgesinde bulunmuştu.

Yaklaşık 860 bin yıl öncesine ait en eski fosiller, 1994 yılının yazında Atapuerca'daki La Gran Dolina bölgesinde ortaya çıkarılmış ve yeni bir tür olan Homo antecessor'un altı bireyinin (iki çocuk, iki ergen ve iki yetişkin) kalıntılarının ortaya çıkarıldığı bu keşif, bilim insanlarınca tarihi olarak nitelendirilmişti.

Avrasya'ya ilk kez en az 1,8 milyon yıl önce hominidlerin yerleştiğine inanılıyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır