İspanya'da eski Ulaştırma Bakanı Abalos hakkında yolsuzluk suçlamasından 24 yıl hapis istendi

Savcılık, Abalos hakkında, "suç örgütüne üyelik, rüşvet, zimmete para geçirme, nüfuzunu kullanma ve içeriden bilgi alıp dışarıya verme" dahil 5 ayrı yolsuzluk suçlamasıyla 24 yıl hapis cezasının yanı sıra 4 milyon avro para cezasına çarptırılmasını ve kamu görevinden men edilmesini istedi.

Savcılık, soruşturmadaki diğer iki sanıktan eski Bakan Abalos’un asistanı ve şoförü olan Koldo Garcia için 19,5 yıl hapis, 4 milyon avro para cezası ve kamu görevinden men talep etti. Komisyoncu Víctor de Aldama için ise 7 yıl hapis, 3 milyon 700 bin avro para cezası ve kamu görevinden men istendi.

İspanya'da mevcut durumda koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) içinde geçmişte önemli üst düzey görevlerde bulunan ve 2018-2020 yıllarında Ulaştırma Bakanı olan Abalos, hakkında açılan soruşturmanın ardından bakanlıktan istifa etmiş, Şubat 2024'te parti üyeliği askıya alınmış ve bundan 16 ay sonra PSOE'den ihraç edilmişti.

Abalos, Garcia ve Aldama ile birlikte Kovid-19 salgını döneminde yüz maskesi satın alımlarında yasa dışı komisyon almakla suçlanıyor.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır