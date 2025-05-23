İspanya'da önce elektrik kesilmişti sonra da mobil hatlar çökmüştü! Dikkat çeken 'deney' iddiası

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde 28 Nisan'da elektrik kesintisi yaşanmıştı. Yaşanan kesinti nedeniyle özellikle İspanya ve Portekiz'de hayat durmuştu.

İSPANYA'DA OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin büyük bir bölümünde yaşanan elektrik kesintisinin ardından OHAL ilan edildiğini duyurmuştu. İspanya'da hayatı felç eden elektrik kesintileriyle bağlantılı olarak 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklamıştı.

4 HAFTA SONRA DA MOBİL HİZMETLER ÇÖKMÜŞTÜ

İspanya'da ülke genelindeki elektrik kesintisinden yaklaşık 4 hafta sonra 20 Mayıs'ta mobil hizmetler çökmüştü. Ülke genelinde yaşanan sorun aynı zamanda acil servisleri etkilemişti.

İspanya'da faaliyet gösteren en büyük telekomünikasyon şirketi olan çok uluslu Telefonica sözcüsü, sorunun hatalı bir ağ güncellemesinden meydana geldiğini duyurmuştu.

ÇARPICI DENEY İDDİASI

İspanya'da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre yapılan bir deneyin kontrolden çıkması sonu İspanya'nın elektriksiz kaldığı aktarıldı.

The Telegraph'ın haberine göre, İspanyol yetkililer kesinti anından hemen önce yenilenebilir enerji sistemleri üzerine bir deney yürütüyordu. AELEC, bu deneyin 2027'den itibaren İspanya'daki nükleer enerji santrallerinin kapatılmasına hazırlık amacı taşıdığını belirtti.

Uzmanlar, yenilenebilir enerjinin hızlı entegrasyonunun şebeke stabilitesini etkileyebileceği uyarısını yaptı ve deney iddiasının doğru olması durumunda sorumluluğun hükümette olacağını kaydetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, eleştirilere yanıt vererek, soruşturma sonuçları beklenirken sabırlı olunması gerektiğini dile getirdi.

Buna karşın, İspanya Fotovoltaik Derneği Başkanı Jose Donoso, kesintinin güneş enerjisi santrallerinden kaynaklanmadığını kaydederek, "Tüm sistemin tek bir deney yüzünden çökmesi mantıklı değil" diye konuştu.