İspanya'dan İsrail'e kınama! "Kabul edilemez"

İspanya hükümeti, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'ye bağlı Tayri beldesinde hedef aldığı saldırıda kadın gazeteci Amal Khalil'i öldürmesini kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İspanya hükümeti, Lübnan'ın güneyindeki Tayri'de muhabirlik görevlerini yerine getirirken İsrail saldırıları sonucu gazeteci Amal Khalil'in öldürülmesini, Zainab Faraj'ın yaralanmasını, mağdurların kurtarılması ve tahliyesini engelleyen sağlık ekiplerine yönelik saldırıları şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

"BU TÜR SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

Kadın gazeteci Khalil'in ailesine, dostlarına başsağlığı ve dayanışma dilekleri iletilen, Faraj'a da acil şifa temenni edilen açıklamada, taraflar, "Lübnan'daki ateşkesi uygulamaya ve ayrım, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye" çağrıldı.

Açıklamada, "1949 Cenevre Sözleşmesi'nin I. Protokolü uyarınca, sağlık personeli, insani yardım çalışanları ve gazeteciler saldırılara maruz bırakılamaz. Bu tür saldırılar haksız ve kabul edilemez olup derhal sona ermelidir." hatırlatmasında bulunuldu.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonuna göre, 2023'te çatışmaların başlamasından bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde 230, Lübnan'da 23 gazeteci öldürdüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bilgi edinme hakkı, tüm vatandaşlar için şeffaflığı, ifade özgürlüğünü ve doğru bilgiye erişimi garanti altına almak için gerekli olan temel bir haktır. Gazetecilere yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalini oluşturur ve cezasız kalmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye ve İngiltere arasında kritik anlaşmaTürkiye ve İngiltere arasında kritik anlaşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel sorusuna yanıt: "Görüşürüz, neden görüşmeyelim"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel sorusuna yanıt: "Görüşürüz, neden görüşmeyelim"

En Çok Okunan Haberler
Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Kaybolduğuna 9 yaşındaydı! Tuncay Sonel detayı: 'Dediği ne anlama geliyor bilmiyorum'

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Emekli zammı için Özgür Erdursun beklediği rakamı açıkladı

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti!

