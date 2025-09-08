HABER

İspanya’dan tarihi karar! Gazze'de devam eden soykırıma karşı harekete geçti: İsrail’e silah yok!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'e silah alım ve satımını tamamen yasaklayacak. Kararname ile İsrail'e silah taşıyan gemi ve uçaklar da İspanya'ya yanaşamayacak. İspanya Çalışma Bakanı da, "İspanya Büyükelçiliği, Tel Aviv'den çıkarılmalı. Filistin, bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de devam eden soykırıma karşı harekete geçti. İspanyol El Pais gazetesinin aktardığına göre Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında yasal ve söylemsel bir adım attı.

İSRAİL YERLEŞİMLERİNDE ÜRETİLEN ÜRÜNLERE AMBARGO

Bakanlar Kurulu'nun yarın onaylayacağı ve Kongre'nin de onayından geçmesi gereken kararnamede, İsrail'e silah alım ve satımının tamamen yasaklanması ve İsrail ordusuna yakıt veya destek taşıyabilecek gemilerin veya uçakların İspanya'ya yanaşmasını veya iniş yapmasını önlemek için sekiz madde yer alıyor.

Sanchez ayrıca Filistin Ulusal Yönetimi'ne ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yapılan yardımları artıracaklarını ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlere ambargo uygulayacaklarını duyurdu.

"SOYKIRIMCILARIN PEŞİNE DÜŞMEK İÇİN"

Sanchez, bir televizyon konuşmasında, bu kararları, "Gazze'deki soykırımı durdurma, soykırımın faillerinin peşine düşme ve Filistin halkını destekleme amacıyla aldıklarını" açıkladı.

Sanchez, Gazze halkına karşı artık açıkça “soykırım” kelimesini kullanıyor.

ÇALIŞMA BAKANI DİAZ: "FİLİSTİN BİZİ BEKLİYOR"

İspanya Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz da ülkesinin İsrail'e yönelik yaptırımlarını duyurmasının ardından Blusky sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İspanya Büyükelçiliği, Tel Aviv'den çıkarılmalı. Filistin, bizi bekliyor" yazdı.

Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakından Diaz, "Bunun için hükümetteyiz. Geçen hafta bunu ortağımıza (koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi) ilettik. Ülkemiz, soykırımı durdurmak için daha fazlasını yapmalıydı" ifadelerini kullandı.

08 Eylül 2025
