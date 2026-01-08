HABER

İspanya, Gazze Şeridi’ne asker göndermeye hazır

İspanya Başbakanı Sanchez, Ukrayna’da asker konuşlandırmaya hazır oldukları gibi fırsat doğduğunda Gazze Şeridi’ne de asker göndermeye hazır olduklarını belirterek, "Barışı tesis etme vazifesini nasıl ilerletebileceğimizi gördüğümüzde, Filistin’e barış gücü gönderme konusunu parlamentoya önereceğim" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Madrid’de gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansı’nın açılış konuşmasında ülkesinin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSPANYA BAŞBAKANI SANCHERZ'DEN GAZZE MESAJI

Büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada Sanchez, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin yeniden tanımlandığı günümüzde İspanya'nın tarihinde ilk kez aktif bir şekilde süreçte yer aldığını söyledi. Gazze'deki barış girişimine de değinen Sanchez, "Fırsat doğduğunda, barışı tesis etme vazifesini nasıl ilerletebileceğimizi gördüğümüzde Filistin’e barış gücü gönderme konusunu parlamentoya önereceğim. Elbette Filistin’i ve Gazze Şeridi’ni unutmuş değiliz. İspanya, Filistin’de umudun yeniden inşasına aktif bir şekilde katılmalıdır. Oradaki durum halen tahammül edilemez" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA’YA BARIŞI KORUMA BİRLİKLERİ GÖNDERMEMEMİZ NASIL MÜMKÜN OLABİLİR?"

Bir barış anlaşması sağlanması halinde Ukrayna’ya asker konuşlandırma konusundaki istekliliklerini de yineleyen Sanchez, Ukrayna’da barışa ulaşılması açısından "kritik" ve "belirleyici" bir an içerisinde bulunulduğunu söyledi. Sanchez, "İspanya, ülkemizden çok uzak birçok bölgeye barışı koruma birlikleri göndermişken, bir Avrupa ülkesi olan Ukrayna’ya barışı koruma birlikleri göndermememiz nasıl mümkün olabilir?" dedi.

İSRAİL’İ "SOYKIRIMCI DEVLET" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

İspanya Başbakanı Sanchez, geçtiğimiz sene mayıs ayında yaptığı açıklamada, İsrail’i "soykırımcı devlet" olarak nitelendirmiş ve İspanya, Güney Afrika tarafından Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhinde açılan soykırım davasına müdahil olarak davaya destek vermişti. Sanchez liderliğindeki İspanya hükümeti ayrıca Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail ile tüm askeri ticareti yasaklayan bir silah ambargosunu da uygulamaya koymuştu.

08 Ocak 2026
08 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Filistin İspanya Gazze
