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Isparta’da kamyonla çarpışan 19 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Isparta’da kamyonla çarpışan 19 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti

Kaza saat 10:30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Mısırlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren D. (19) motosiklet ile Yalvaç Mısırlı köyünden D320 Yalvaç Senirkent yoluna doğru seyir halinde iken karşı yönden gelen Konya Beyşehir Belediyesine ait A.A. idaresindeki kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Eren D. hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken kaza yeri inceleme ekiplerinden sonra olay yerinde hayatını kaybeden Eren D. Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Motosiklet kurtarıcı yardımı ile kaza yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta
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