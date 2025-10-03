HABER

Isparta'da park halindeki araçlar kundaklandı, araçlar kullanılamaz hale geldi!

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki minibüs, ATV motoru, traktör ve motosiklet kundaklandı.

Isparta'da park halindeki araçlar kundaklandı, araçlar kullanılamaz hale geldi!

Sarıidris beldesinde Mehmet Akyol'a ait evin önünde park halindeki minibüs, ATV motoru, traktör ve motosiklet, yüzü maskeli kişi tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kundaklama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, yüzü maskeli kişinin park halindeki araçları yanıcı madde dökerek ateşe verdiği anlar yer aldı. (AA)

Isparta kundaklama
