Isparta'da polis denetimi! Aranan 31 kişi yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 30 bini aşkın şahıs sorgulandı, 31 aranan şahıs yakalandı.

Isparta'da polis denetimi! Aranan 31 kişi yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, polis sorumluluk bölgesinde, son bir haftada kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 30 bin 721 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 31 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

3 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Denetimler kapsamında 15 bin 866 araç kontrol edilirken, kusuru bulunan araç sürücülerine ilgili mevzuat çerçevesinde idari işlem uygulandı. Ayrıca gerçekleştirilen aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Isparta
