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Isparta'da trafik kazası! Yaralılar var

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, 10.00 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya Karayolu PTS Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal O. idaresindeki otomobil, ana yoldan akaryakıt istasyonuna dönmek isteyen Ersoy E. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sürücü Cemal O. ile yolcu Ayşe O., diğer araçta ise sürücü Ersoy C. ile yolcular Eren Erdem K., Ecrin Zeliha K., Souad M., Efnen E. ve Şahindiye E. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ayşe O.'nun durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Isparta
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