Isparta'daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Aracın önünü kesip önce bıçaklamışlar

İçerik devam ediyor

Türkiye, Isparta'daki kesik baş cinayetini konuşuyor. Yanmış otomobilin yanında başsız cesedi bulunan Ferdi Özdemir'in (39) neden öldürüldüğü henüz netleşmezken, cinayetini aydınlatmak için Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman ekip ilçeye geldi. Kan donduran olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Özdemir'in aracının önü kesilerek durdurulduğu, ardından bıçaklanarak öldürüldüğü yönünde deliller bulunduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

Olay, geçen hafta cuma gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu.

Isparta daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Aracın önünü kesip önce bıçaklamışlar 1

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Ferdi Özdemir'in cenazesi, dün Aydoğmuş Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi.

Isparta daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Aracın önünü kesip önce bıçaklamışlar 2

KAYIP BAŞI BULMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR! UZMAN EKİP DE KATILDI

Özdemir'in kayıp başının bulunması için arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Arama çalışmalarına, Isparta'ya gelen Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman ekip de katıldı. Olay yerinde çok sayıda askeri personel arazide ve ormanda kesik başı aradı.

Isparta daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Aracın önünü kesip önce bıçaklamışlar 3

"OLAY AYDINLATILINCAYA KADAR BİZE UYKU HARAM"

Isparta Valisi Abdullah Erin, Ferdi Özdemir'in ailesine başsağlığında bulunmak üzere Aydoğmuş köyüne geldi. Keçiborlu Kaymakam Kerem Türker ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yunus Emre Karamanoğlu tarafından karşılanan Vali Erin, baba Ramazan Özdemir ve diğer aile fertleri ile bir süre evlerinde görüştü. Taziye ziyaretinin ardından acılı baba ile birlikte açıklama yapan Vali Erin, "Bu menfur olaydan dolayı son derece üzgünüz. Acılı aileye başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bu olayın aydınlatılması ve suçluların adalet önüne çıkarak hesap vermesi için jandarma ve emniyet güçlerimizle birlikte aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuyla ilgili 4 kişi gözaltında tutuluyor, gelişmelere göre yeni gözaltılar olabilir. Jandarma Genel Komutanlığımızdan bu konunun aydınlatılması amacıyla uzman bir ekip istedik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde birçok olayın aydınlatılmasını sağlayan ekibimiz kısa sürede gelerek çalışmalara başladı. Yine eğitimli bir kadavra köpeği ile arazide araştırma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yeni bir gelişme yok ama bu olay aydınlatılıncaya kadar bize uyku haram. Suçluları bulup adalet önüne çıkarıp gerekli cezayı almaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sayede ailenin de acısını biraz olsun azaltmak istiyoruz" diye konuştu.

Isparta daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Aracın önünü kesip önce bıçaklamışlar 4

"HİÇ ŞÜPHEM YOK"

Oğlu vahşice öldürülen Ramazan Özdemir ise “Sayın Valimiz ve Jandarma Komutanımızdan, askerlerimizden Allah razı olsun. Bundan hiçbir şüphem yok. Başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Isparta daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Aracın önünü kesip önce bıçaklamışlar 5

ARACIN ÖNÜ KESİLDİ, BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın yaşandığı gün saat 20.00 sıralarında köydeki marketten alışveriş yapan ve dağda bulunan keçilerinin yanına gitmek üzere aracı ile yola çıkan Ferdi Özdemir'in, Dinar- Isparta kara yolunu geçtikten sonra arazi yoluna girdiği, yaklaşık 1 kilometre ileride aracının önü kesilerek durdurulduğu, ardından bıçaklanarak öldürüldüğü yönünde deliller bulunduğu belirtildi. Olay saatlerinde ve sonrasında yağan yağmurun, başka bir araca ait izleri sildiği değerlendiriliyor.

Isparta daki kesik baş cinayetinde yeni gelişme: Aracın önünü kesip önce bıçaklamışlar 6

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Olay mahallinde çalışmalar sürerken, köyde de jandarma ekipleri araştırmalarını sürdürüyor. Özdemir'in en son görüldüğü marketin güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı

