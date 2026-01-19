Isparta’da otomobil ışıklarda bekleyen araca çarptı: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi 142. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen bir araca arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır