Isparta’da uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda sentetik kannabinoid, metamfetamin, ecstasy ve sentetik ecza ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos Pazar günü uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 136 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,61 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 25 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca operasyonlarda ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan 1 şüpheli ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan aranan bir şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

(İHA)

