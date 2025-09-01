Isparta’da uyuşturucu madde ele geçirildi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos Pazar günü uyuşturucu madde ticareti ve naklinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; 136 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,61 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 25 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca operasyonlarda ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan 1 şüpheli ve ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçundan aranan bir şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

