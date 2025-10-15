HABER

İsrail 4 esirin daha naaşını teslim aldı: Hamas'ın teslim ettiği cenaze sayısı 8'e yükseldi

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında 4 İsrailli esirin daha naaşını teslim aldı. Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4'ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti. Hamas'ın teslim ettiği cenaze sayısı 8'e yükseldi.

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 4 İsrailli esirin daha naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. Cenazeler, Kızılhaç tarafından Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordu birlikleri tarafından teslim alındı. Naaşlar, incelemenin ardından İsrail'e sevk edilecek. Esirlerin kimlikleri henüz açıklanmadı. Hamas'ın yarın 4 İsrailli esirin daha cenazesini teslim etmesi bekleniyor.

HAMAS'IN TESLİM ETTİĞİ CENAZE SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Hamas dün sabah saatlerinde 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 4'ünün naaşını Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti. Hamas'ın teslim ettiği cenaze sayısı 8'e yükseldi.

