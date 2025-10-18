İsrail askerleri zeytin toplayan Filistinli çiftçilere ateş açtı

Kuber köyünden bir grup çiftçi, köyün batısında yer alan arazilerine giderken İsrail askerlerinin saldırısına uğradı. Üzerlerine ateş açılan ve ses bombası atılan çiftçiler, geri dönmek zorunda kaldı.

Çiftçi Fehd Ebul Hac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, özellikle Kanater ve Daak bölgelerinde çiftçilerin arazilerine ulaşmasını engelledi. Üstelik ateş açarak bizi uzaklaştırmaya çalıştı." dedi.

Hac, çiftçilerin söz konusu bölgelere İsrail Yüksek Mahkemesi’nin izin kararıyla gittiğini belirterek "Mahkeme kararı olmasına rağmen askerler bizi geri çevirdi. Bu, açık bir hak ihlalidir." ifadelerini kullandı.

"TOPRAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Filistinli çiftçi, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yıllardır çiftçilerin bu bölgeye ulaşmasını engellediğini ve "Halamiş" yasa dışı yerleşimi kurulduktan sonra baskıların arttığını söyledi.

Hac, "Topraklarımıza sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu topraklar bizim varlığımızın simgesidir." diyerek kararlılıklarını dile getirdi.

Batı Şeria’daki Filistinli çiftçiler her yıl zeytin hasadı döneminde İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin saldırılarına maruz kalıyor. Filistinli yetkililere göre, son iki yılda 7 bini aşkın saldırı gerçekleşti, bu saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail askerleri ve gaspçı İsrailliler, aynı dönemde 37 bininden fazlası zeytin ağacı olmak üzere yaklaşık 49 bin ağacı söküp tahrip etti.

Bu saldırılar, İsrail’in 8 Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da yoğunlaştırdığı baskıların bir parçası olarak görülüyor. Filistin kaynaklarına göre, o tarihten bu yana bölgede en az 1054 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve aralarında 1600 çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır