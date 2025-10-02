İsrail askerlerinden Küresel Sumud Filosu'na baskın! Alıkonulan Türklerin isimleri belli oldu

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladı.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Gemilerimiz yasa dışı kuşatma altında. Kameralar devre dışı kaldı ve gemilere askeri personel çıktı" açıklaması yapıldı.

Filoda yer alan ve İsrail donanması tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarının isimleri belli oldu.

İSRAİL 25 TÜRK VATANDAŞINI ALIKOYDU

Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 25 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı.

20'SİNİN İSMİ BELLİ OLDU

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali, Huga_A gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine_A gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

İSRAİL, 8 GEMİYİ ULUSLARARASI SULARDA GASBETTİ

İsrail, Küresel Kararlılık Filosu'ndaki 13 gemiyi uluslararası sularda korsanlıkla gasbetti. İsrail'in gasbedemediği gemiler Gazze'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor. Gasbedildiği doğrulanan tekneler Deir Yassine/Mali, Huga, Spectre, Adara, Alma, Sirius, Aurora ve Grande Blue.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, haydut İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'nu gasbetmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir.

Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.

Söz konusu saldırının, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz.

Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır.

BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır