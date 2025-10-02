İsrail'in Sumud filosuna müdahalesine tepki yağıyor: "Bu saldırı bir terör eylemidir"

Gazze'ye insani yardım koridoru açmak ve İsrail'in ambargosunu kırmak hedefiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması müdahale etti. 20'den fazla İsrail savaş gemisi, filoyu kuşattı. Aktivistler teknelerin güvertelerinde toplandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "SALDIRI, BİR TERÖR EYLEMİDİR"

Dışişleri Bakanlığı, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırısının bir terör eylemi olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı, uluslararası hukuku en ağır biçimde ihlal eden ve masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemidir. Şiddete başvurmadan barışçıl amaçlarla hareket etmekte olan sivilleri hedef alan bu saldırı, Gazze’yi kıtlığa mahkum eden soykırımcı Netanyahu hükümetinin uyguladığı faşist ve militarist politikaların Filistinlilerle sınırlı kalmadığının ve İsrail’in uyguladığı zulme karşı mücadele eden herkesi hedef aldığının ispatıdır.

GAZZE’YE YÖNELİK HUKUKSUZ ABLUKANIN BİR AN ÖNCE KALDIRILMASI ÇAĞRISI

Söz konusu saldırının, Gazze’de ateşkes sağlanmasına dönük çabalara zarar vermemesini ümit ediyoruz. Seyahatin başından bu yana, filodaki katılımcılar arasında vatandaşları bulunan diğer ülkelerle eşgüdüm içinde hareket edilmektedir. Bu çerçevede, İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların bir an önce serbest bırakılması için gerekli tüm girişimler başlatılmaktadır. Saldırının faillerinin hesap vermesi için de hukuki yollara başvurulacaktır. BM ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukanın bir an önce kaldırılması, bölgeye insani yardım girişine izin verilmesi ve seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınması için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi.

YERLİKAYA, "İSRAİL’İN KÜRESEL SUMUD FİLOSUNA YAPTIĞI MÜDAHALEYİ LANETLİYORUM"

İsrail'in askeri personeliyle yardım gemilerine düzenlediği baskına hem uluslararası kamuoyunda hem Türkiye'de tepki yağdı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda yapılan müdahale; deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail’in Küresel Sumud Filosuna yaptığı müdahaleyi lanetliyorum" dedi.

YILMAZ: "BU HUKUKSUZ VE BARBAR SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail’in uluslararası sularda Sumud Filosuna yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze’de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır" dedi.

ÇELİK: "SUMUD FİLOSU’NA DÖNÜK MÜDAHALE DÜŞMANCA VE BARBARCADIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu’na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sumud Filosu, insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biridir. Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu’nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu Hükümetinin Sumud Filosu’na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir" ifadelerine yer verdi.

DURAN: "KÜRESEL SUMUD FİLOSU'NA İSRAİL TARAFINDAN SALDIRILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu’na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır. Gazze’de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail’in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum" dedi.

İNAN: "MASUM SİVİLLERE KARŞI İŞLENMİŞ YENİ BİR SUÇTUR"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosuna yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosuna yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur. Mazlum coğrafyaların sesi olmak için denizlere açılan gönüllüleri hedef almak, İsrail'in korkaklığının ve çaresizliğinin göstergesidir. Katil devlet hangi barbarlığın altına imza atarsa atsın, Sumud'un yürüyüşü hiçbir zaman durmayacak" ifadelerine yer verdi.

(İHA)