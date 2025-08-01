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İsrail'de alarm! BAE'deki diplomatlarını geri çekiyor: "Seyahat etmeyin" uyarısı yaptı

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan vatandaşları için seyahat uyarısı yaptığı ve çok sayıda diplomatını ülkeden tahliye etme kararı aldığı belirtildi. Dışişleri Bakanlığının tahliye kararının "sıra dışı" olduğu belirtilen haberde, bu adımın yüksek düzeyde bir uyarıya işaret ettiği vurgulandı.

İsrail'de alarm! BAE'deki diplomatlarını geri çekiyor: "Seyahat etmeyin" uyarısı yaptı
Mustafa Fidan

İsrail Dışişleri Bakanlığının, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki büyükelçilik ve Dubai'deki başkonsoloslukta görevli tüm diplomatik personelini ve ailelerini tahliye etme kararı aldığı belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığının kararı, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İsraillilere BAE'ye seyahat uyarısını güncellemesinin ardından geldi.

İsrail de alarm! BAE deki diplomatlarını geri çekiyor: "Seyahat etmeyin" uyarısı yaptı 1

"SIRA DIŞI" TAHLİYE KARARI

Dışişleri Bakanlığının tahliye kararının "sıra dışı" olduğu belirtilen haberde, bu adımın yüksek düzeyde bir uyarıya işaret ettiği vurgulandı.

Ulusal Güvenlik Konseyi, seyahat uyarısında BAE'deki İsrail hedeflerine yönelik saldırı endişesini ileri sürerek "Ülkeye gereksiz seyahatlerden kaçınılması ve seyahat etmeyi düşünenlerin tekrar gözden geçirmesi şiddetle tavsiye edilmektedir" ifadesine yer verdi.

BAE'ye üçüncü derece seyahat uyarısının hala geçerli olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri İsrail alarm bae
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